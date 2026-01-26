1 di 18
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Mostre.

Jo Squillo: Ad Artem e l’arte di Leonardo: un’esperienza unica al Castello Sforzesco sui ponteggi della Sala delle Asse

In concomitanza col periodo olimpico, le guide di Ad Artem accompagneranno i visitatori alla scoperta delle ultime fasi del cantiere di restauro della celebre sala di Leonardo da Vinci.

26 Gen 2026 - 08:00
18 foto