DIANE VON FURSTEMBERG: COME UNA PRINCIPESSA

Sembra uscita direttamente da una fiaba de “Le mille e una notte” la donna che veste la collezione di Diane von Furstenberg. Look gitano-orientaleggiante e spirito bohemien dominano su una passerella che catapulta in un viaggio dalle suggestioni eclettiche. Il fascino misterioso dell'India, i colori dei mercati di Marrakesh, il lusso dei palazzi Italiani e l'armonia dei giardini orientali si compenetrano in modo composito senza mai tralasciare eleganza e sofisticatezza.