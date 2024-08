I fiori di Issey Miyake

Per la sua prima collezione alla guida di uno dei brand più rappresentativi del “Japan Style”, Yoshiyuki Miyamae, giovane designer che si è formato proprio alla scuola del maestro, sceglie di portare in passerella una collezione che si ispira ai fiori, rivisitati ovviamente in chiave futurista. Cappelli a forma di boccioli, abiti fluttuanti e leggings couture, con tagli, trasparenze e contrasti cromatici. I colori sono naturali e gioiosi, come il giallo pallido, il cipria e l’azzurrino.