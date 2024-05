Un doveroso ricordo di Franca Nuti, aveva 95 anni

Franca Nuti, che aveva scelto prevalentemente i palcoscenici dei più importanti teatri italiani per esprimere la propria arte, ha saputo interpretare ruoli di grande impegno artistico, con particolare sensibilità.

Con un viso capace di espressioni, di volta in volta, più drammaticamente intense così come più dolci e leggere, è stata scelta da registi come Franco Zeffirelli, Luchino Visconti, Anton Giulio Majano, Sandro Bolchi e Luca Ronconi.

Con grande passione e raffinatezza ha interpretato ruoli da protagonista in numerose opere di Henrik Ibsen.

Di rilievo anche la sua attività di insegnante svolta prima presso l’Accademia Silvio D’amico di Roma e, successivamente, a Milano, alla Scuola Paolo Grassi del Piccolo Teatro.

Si era diplomata all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, nel 1954.