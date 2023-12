Malato da tempo, Sebastiano Lo Monaco è morto sabato scorso, all’età di 65 anni.

Attore dallo stile forte e dall’intensa espressività, particolarmente efficace nei ruoli classici ha lasciato, tuttavia, un segno efficace e significativo anche affrontando ruoli più leggeri sia per la televisione che per il cinema.

Ma è sui palcoscenici teatrali che Lo Monaco si è sempre espresso ad alti livelli artistici non soltanto come interprete assoluto ma anche accanto ad importanti compagni di lavoro come Salvo Randone, Adriana Asti, Paola Borboni ed Enrico Maria Salerno.

E’ stato anche impresario di se stesso formando Compagnie teatrali, di grandi qualità, che hanno portato in scena opere pirandelliane, alternate ai classici internazionali.

Registi di grande prestigio come Giuseppe Patroni Griffi, Liliana Cavani, Pupi Avati e Mauro Bolognini, hanno diretto Lo Monaco sul palcoscenico e sui set cinematografici.