Da tempo malata, ci ha lasciati Paola Gassman.

Oltre ad un comprensibile dolore umano, la sua morte mi ha colpito profondamente per il curioso rapporto che abbiamo sempre mantenuto ogni qual volta abbiamo avuto occasione di frequentarci.

Racconto un aneddoto.

Per un certo periodo, parlo del 1945, Vittorio Gassman insieme a sua moglie Nora Ricci, hanno condiviso lo stesso appartamento con i miei genitori a Milano.

Le due signore erano in avanzato stato di gravidanza, siamo nati a due mesi di distanza ma, le due coppie, in attesa dei rispettivi parti, non hanno potuto mai uscire insieme perché, a causa delle ristrette condizioni economiche, disponevano di un solo vestito premaman.

Cosi andavano le cose in quegli anni.

Un caro abbraccio a Ugo Pagliai.