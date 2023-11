'I teatri delle grandi città'

Per esaurire l’argomento trattato nel precedente articolo, ‘Controtendenza’, provo ad elencare altri vantaggi che potrebbe dare il prolungamento degli spettacoli di prosa nei teatri delle più importanti città italiane.

La quantità di pubblico potenziale di una grande città, infatti, dovrebbe poter garantire un periodo di programmazione tale da attivare quel ‘passaparola’ tra gli spettatori che, da sempre, spinge amici e conoscenti ad andare a vedere uno spettacolo che ha soddisfatto chi già lo ha visto.

Occorre qualche giorno prima che questo meccanismo possa dare dei risultati concreti e, se uno spettacolo è programmato soltanto per tre o quattro giorni, evidentemente manca il tempo necessario per attuarlo.

Un altro vantaggio riguarda direttamente i teatri perché, programmare uno spettacolo per pochi giorni, li costringe a cercarne altri, per poter coprire l’intero arco di una stagione che, mediamente, supera le 200 serate. E non è affatto scontato che il livello di produzione degli spettacoli ancora disponibili nel panorama teatrale, garantisca il gradimento del pubblico.

Nelle città più piccole il problema non si pone perché la potenzialità del numero di spettatori copre, generalmente due o tre repliche a spettacolo e, nei centri ancora più piccoli, una sola serata.