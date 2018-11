15 dicembre 2014 'Frost/Nixon', un'intervista per la storia Con la regia a 4 mani De Capitani/Bruni di MARCO CALINDRI, 'ADESSO TEATRO' Scrivi all'autore

08:18 - Sono riprese, al Teatro Elfo/Puccini di Milano, le repliche dello spettacolo che grande successo ha riscontrato nella scorsa stagione:’Frost/Nixon’.

Bugie e potere. Responsabilità e potere. E’ un match che mette a confronto il potere politico e quello mediatico. Il drammaturgo e sceneggiatore Peter Morgan, punta i riflettori sul primo caso storico di giornalismo-spettacolo e restituisce splendidamente questi temi.

Nucleo della pièce è l'intervista che l'anchorman David Frost fece nel 1977 a Richard Nixon (che si era dimesso nel 1974), terminata con la confessione dell'ex Presidente americano - mai ottenuta prima - sullo scandalo del Watergate e sui limiti morali del potere.

Un episodio storico realmente accaduto.

Scritto nel 2006, ‘Frost/Nixon’ ha ottenuto un vastissimo successo e numerosi premi, tra cui il Tony Award per Frank Langella (Nixon ) come miglior attore protagonista. Ron Howard ne ha tratto un film nel 2008, che ha sfiorato i 30 milioni di dollari d'incasso all'uscita.

Il Teatro dell'Elfo e il Teatro Stabile dell'Umbria hanno unito le loro forze per produrre questo spettacolo che ha debuttato il 18 ottobre 2013 a Milano.

Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, interpreti principali dello spettacolo, hanno firmato anche la regia a quattro mani.



Teatro Elfo/Puccini di Milano fino al 4 gennaio 2015.