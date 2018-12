Il 2018 dello sport: dalla Francia campione all'addio ad Astori

I PRINCIPALI EVENTI DEL 201828 gennaio 2018 - Roger Federer vince l'Open di Australia ed entra nella storia come il primo uomo di sempre a centrare 20 vittorie nei tornei del Grande Slam. In finale piegato il croato Marin Cilic 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo una maratona di 5 set in tre di gioco. Sarà l'unico major vinto nel 2018 da Federer, visto che al Roland Garros trionfa Rafa Nadal mentre l'ultima parte di stagione ha visto il dominio assoluto di Novak Djokovic, tornato numero 1 e vincitore a Wimbledon e agli Us Open. L'Italia ha avuto un 2018 positivo di Fabio Fognini, salito al n.13 del mondo, e di Marco Cecchinato sorprendente semifinalista a Parigi.



21 febbraio 2018 - E' l'anno delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang, in Corea del Sud. L'evento di febbraio ha prodotto un disgelo nei rapporti con la Corea del Nord, che ha inviato una delegazione per partecipare ai Giochi. Per l'Italia il momento piu' alto è stato il primo storico trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera femminile. Sul gradino più alto del podio anche Arianna Fontana, regina dello short track. Il grande Marcel Hirscher finalmente vince le sue due prime medaglie d'oro olimpiche mentre la sorprendente ceca Ester Ledecka è diventata la prima donna nella storia a vincere un oro sia nello sci alpino che nello snowboard.



4 marzo 2018 - Si spegne a soli 31 anni il capitano della Fiorentina Davide Astori, a causa di un misterioso malore nel sonno mentre era in ritiro con la squadra a Udine prima della partita contro l'Udinese. Per l'occasione la Serie A si ferma e vengono rinviate tutte le partite in programma. Un evento che scuote tutto il calcio italiano, che si stringe intorno alla moglie e alla figlia del calciatore viola. Nel giorno del funerale nel Duomo di Firenze sfilano i più grandi campioni italiani, fra cui una delegazione degli storici rivali della Juventus guidata da Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, compagni di Astori in Nazionale.



17 marzo 2018 - Vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo, prima grande classica di ciclismo su strada della stagione. Per lo Squalo dello Stretto e' la terza Classica Monumento dopo i due Giri di Lombardia. Nel corso della stagione, poi, Nibali subisce un grave infortunio al Tour che compromette l'assalto al campionato del Mondo di Innsbruck.



13 maggio 2018 - La Juventus si laurea campione d'Italia per la 34esima volta (36 sul campo), la settima consecutiva. Un record mai realizzato da nessuno in Italia. I bianconeri di Massimiliano Allegri trionfano al termine di un appassionato testa a testa con il Napoli fino a quasi l'ultima giornata. La svolta con il successo in rimonta dei bianconeri in casa dell'Inter, seguito dal clamoroso ko degli azzurri di Maurizio Sarri a Firenze contro la Fiorentina. E' l'ultimo scudetto di Gigi Buffon che a fine stagione lascia la Juventus per andare a giocare nel Paris Saint-Germain. I bianconeri completano la loro stagione vincendo anche la Coppa Italia.



14 maggio 2018 - Roberto Mancini diventa ufficialmente il ct della Nazionale dopo l'allontanamento di Giampiero Ventura per la fallita qualificazione ai Mondiali. Nominato dal commissario straordinario Fabbricini, il ct trovera' ben presto l'appoggio anche del neo presidente Federale Gravina. Nel corso dell'anno, l'Italia di Mancini disputerà la prima edizione della Nations League fallendo l'accesso alle Final Four ma mettendo in mostra giovani e idee di gioco nuove ed interessanti.



26 maggio 2018 - Sulle due ruote, ma senza motore, il 2018 conferma il dominio indiscusso del Team Sky nelle grandi corse a tappe. Il campione inglese Chris Froome vince per la prima volta in carriera il Giro d'Italia. La fuga memorabile sul Colle delle Finestre rappresenta una delle imprese piu' leggendarie mai realizzate da un ciclista.



27 maggio 2018 - Il Real Madrid battendo per 3-1 il Liverpool nella finale di Kiev vince la sua terza Champions League consecutiva e la 13.a in totale. E' stato il canto del cigno di Zinedine Zidane, sostituito in panchina prima da Julen Lopetegui e poi da Santiago Solari. Parla spagnolo anche l'Europa League, con la vittoria il 16 maggio dell'Atletico Madrid in finale contro l'Olympique Marsiglia.



10 luglio 2018 - Cristiano Ronaldo diventa ufficialmente un giocatore della Juventus: con i 112 milioni versati da Andrea Agnelli al Real Madrid, il fuoriclasse portoghese diventa l'acquisto piu' costoso nella storia del calcio italiano. Il cinque volte Pallone d'Oro firmerà un quadriennale da 31 milioni netti a stagione. Ronaldo farà il suo esordio in Serie A il 18 agosto nella partita contro il Chievo, mentre il primo gol 'italiano' di CR7 arriva il 16 settembre contro il Sassuolo.



15 luglio 2018 - La Francia vince la sua seconda Coppa del Mondo battendo per 4-2 la sorprendente Croazia nella finale di Mosca. La giovane stella Kylian Mbappe, Paul Pogba e Antoine Griezmann hanno trascinato la squadra allenata da Didier Deschamps ad un successo che mancava dal 1998 quando l'attaccante del PSG non era ancora nato. Per la prima volta dopo oltre 50 anni l'Italia non era presente ad un'edizione dei Mondiali, punto piu' basso toccato dal nostro calcio.



29 luglio 2018 - Il gallese Geraint Thomas vince il suo primo Tour de France, spezzando il regno di Froome. Parla inglese anche la Vuelta, con la vittoria di Simon Yates. Lo spagnolo Alejandro Valverde, invece, all'eta' di 37 anni si aggiudica il Campionato del Mondo ad Innsbruck.



8 settembre 2018 - Nel tennis femminile, il momento più emozionante della stagione è stato certamente la finale degli US Open vinta dalla giapponese Naomi Osaka in finale su Serena Williams. La campionessa americana, a caccia del suo 24° titolo del Grande Slam e' letteralmente esplosa in una furiosa protesta contro l'arbitro Carlos Ramos, accusato addirittura di essere un ladro.



21 ottobre 2018 - Nella MotoGP, quinto titolo mondiale per lo spagnolo Marc Marquez su Honda, mentre alla Ducati non e' bastato un grande finale di stagione di Andrea Dovizioso. Annata senza vittorie, invece, per Valentino Rossi.





28 ottobre 2018 - Lewis Hamilton domina la stagione 2018 in Formula Uno vincendo 11 Gran Premi e conquistando il suo quinto titolo piloti. Il sogno di Sebastian Vettel e della Ferrari sfuma nella seconda metà della stagione. Il trentatreenne britannico della Mercedes eguaglia il leggendario Juan Manuel Fangio e ora punta deciso al primato assoluto di Michael Schumacher con 7 titoli. Fernando Alonso lascia la Formula 1 per andare a caccia della Triple Crown, dopo aver vinto la 24 ore di Le Mans l'obiettivo dello spagnolo e' la 500 miglia di Indianapolis.



25 novembre 2018 - La Croazia vince la 106.a e ultima edizione della Coppa Davis, nella formula tradizionale. Dalla prossima stagione la storica competizione tennistica a squadra lascia spazio ad un nuovo format, creato da una società di proprietà del difensore del Barcellona Piqué, che entusiasma poco i giocatori ed è stato accolto da diverse critiche.



3 dicembre 2018 - Luka Modric vince il Pallone d'Oro 2018. Il centrocampista croato del Real Madrid, premiato anche come Miglior giocatore del Mondiale in Francia, spezza l'egemonia di Cristiano Ronaldo e Leo Messi nel principale riconoscimento individuale a livello calcistico.



7 dicembre 2018 - Muore Gigi Radice, storico allenatore del Torino campione d'Italia nel 1976 primo scudetto del dopo Superga. Sempre nel 2018 il popolo granata ha salutato altri due grandi interpreti del loro 'tremendismo', vale a dire Emiliano Mondonico e Gustavo Giagnoni.



9 dicembre 2018 - Il River Plate vince la Coppa Libertadores battendo in finale il Boca Jr in uno storico Superclasico fra i due grandi club di Buenos Aires. La partita decisiva si e' disputata al Santiago Bernabeu di Madrid, dopo la che la gara in programma al Monumental il 24 novembre era stato rinviata a causa del violento assalto al pullman del Boca da parte dei tifosi del River.