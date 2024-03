Un nuovo concerto dell'Orchestra Quattro Ottavi per gli ospiti delle RSA

Venerdì 15 marzo l’orchestra giovanile Quattro Ottavi ha fatto visita agli ospiti della RSA Palazzolo di Fondazione Don Gnocchi, a Milano, per esibirsi in un nuovo concerto all’interno della stagione 2024 de “Il Contastorie”.

I giovani musicisti hanno allietato gli ospiti della struttura alternando brani del loro repertorio, come il tema principale di “Interstellar” di Hans Zimmer o “The Circle of Life” di Elton John, a canzoni d’altri tempi come “Azzurro” di Adriano Celentano o “O mia bela Madunina” di Giovanni D’Anzi, che proprio gli anziani ospiti della RSA avevano suggerito loro durante un primo incontro tenutosi il 20 gennaio.

“Il Contastorie”, progetto Mediafriends in collaborazione con la Scuola di Musica Ottava Nota, prevede proprio questo, un dialogo in musica tra generazioni che si costruisce in due momenti: quello dell’incontro, occasione in cui i ragazzi ascoltano gli anziani ospiti delle RSA raccogliendo i ricordi e le canzoni del loro cuore, e quello della restituzione, dove quelle stesse canzoni vengono appunto restituite in musica con un concerto.

La stagione de “Il Contastorie” continuerà coinvolgendo i ragazzi dell’Orchestra Quattro Ottavi insieme agli ospiti di altre RSA di Fondazione Don Gnocchi, tra canti insieme e momenti di grande gioia ed emozione per tutti.