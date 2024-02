È tornato "Il Contastorie", dialogo in musica tra generazioni

I ragazzi dell’Orchestra giovanile Quattro Ottavi hanno incontrato gli ospiti della RSA Palazzolo a Milano per una nuova stagione del progetto Mediafriends

I "grandi" raccontano, cantano, e i ragazzi ascoltano... con l’obiettivo di restituire quelle stesse storie e canzoni in musica, con un concerto.

Il Contastorie, iniziativa Mediafriends, è, nella sua semplicità, proprio questo: un dialogo in musica tra due generazioni distanti eppure così vicine nel piacere della condivisione dell’esperienza musicale.

Un format che i ragazzi dell’orchestra giovanile Quattro Ottavi conoscono bene, e che ogni volta riesce a coinvolgere ed emozionare tutti i suoi partecipanti.

Sabato 20 Gennaio l’orchestra ha fatto visita agli ospiti della RSA Palazzolo di Fondazione Don Gnocchi a Milano per il primo momento del progetto: quello del confronto. Gli anziani ospiti e i giovani musicisti hanno condiviso i propri ricordi e le rispettive esperienze musicali in un momento di convivialità, dandosi appuntamento a venerdì 15 marzo per la seconda fase del progetto: la “restituzione” da parte dei ragazzi attraverso un concerto.

Nuove storie e nuove ricordi stanno per passare, ancora una volta, di mano in mano, di voce in voce, unendo le generazioni.