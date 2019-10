Social e Terzo settore: best pratices

Il 22 Ottobre a Milano Mediafriends e IULM presenteranno il convegno “Essere Brand ma uscire dal trend” , l’ultimo capitolo di un’importante ricerca che ha analizzato l’evolversi della comunicazione sociale da 30 anni a questa parte e che ne ha raccolto i risultati nella pubblicazione Spot & Post del Terzo Settore.

Proprio dai risultati di questo studio è nato il concetto di Essere Brand ma uscire dal trend, andare controcorrente per individuare nuovi modi di interpretare la comunicazione e proposi su web e social.

Per raccontare come si è arrivati a questo punto e prepararsi al convegno del prossimo 22 Ottobre, il Professor Guido di Fraia, coordinatore della ricerca e autore della pubblicazione Spot & Post del Terzo Settore è stato ospite di Mediafriends in due distinte occasioni: In una puntata di Laboratorio per il Sociale, dove ha illustrato i vari punti della ricerca, e in un episodio speciale di Detto/Contraddetto il cui focus sono proprio le best pratices da seguire per stare nel Brand ma uscire dal trend.

Ecco di seguito i due approfondimenti:

Laboratorio per il Sociale: Indagine Spot & Post del Terzo Settore



Detto/Contraddetto: Stai nel Brand ma esci dal trend