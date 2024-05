Mediaset con Mediafriends sostiene la Fondazione Buzzi per la realizzazione di una sala di emergenza a misura di bambino

Mediaset con Mediafriends sostiene la Fondazione Buzzi per la realizzazione di una sala di emergenza all’interno del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.

Il Pronto Soccorso dell’unico Ospedale Pediatrico della Lombardia accoglie ogni anno 33.000 bambini. All’interno dell’edificio in costruzione del Nuovo Grande Buzzi di Milano, sarà realizzato un Padiglione per l’emergenza, di cui farà parte un Pronto Soccorso di ben 2000mq, che permetterà di assistere altri 11.000 piccoli pazienti. Un Pronto Soccorso pediatrico a loro misura, fornito di attrezzature all’avanguardia, ma al contempo accogliente e rassicurante.

Mediafriends sosterrà la Fondazione Buzzi per la realizzazione, all’interno di questa area, di una “Shock Room”, un ambiente speciale allestito come una vera e propria sala operatoria, in cui verranno assistiti i bimbi nelle condizioni più gravi, ossia quelli in Codice Rosso.

L’iniziativa sarà così articolata: un’erogazione liberale da parte di Mediafriends che consentirà l’acquisto di alcuni macchinari specifici per questa sala e una campagna di comunicazione sociale.

Da domenica 26 maggio, fino al 31 dicembre 2024 andrà in onda, in esclusiva, su tutte le Reti Mediaset lo spot con il claim “Se salviamo i bambini salviamo i loro sogni”, realizzato appositamente dalla Direzione Creativa e Coordinamento Immagine Mediaset in collaborazione con l’agenzia Coo’ee Associata UNA.

Lo spot, girato presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, nell’esposizione permanente dedicata allo spazio, ha come testimonial l’astronauta italiano Andrea Patassa, Capitano dell'Aeronautica Militare, che si farà portavoce del progetto e inviterà i telespettatori a sostenere l’iniziativa.