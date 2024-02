Mediafriends e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ancora insieme per realizzare i desideri dei bambini malati

Anche per il 2024, con la mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno” (allestita dal 24 febbraio al 30 giugno nelle sale del Museo Civico San Domenico di Forlì) si rinnova la fortunata collaborazione tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Mediafriends, l’Associazione Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, nel segno di arte e solidarietà.

Un impegno che dal 2016 ha permesso la realizzazione di 17 progetti sviluppati sul territorio nazionale e su quello della provincia di Forlì in favore dei più deboli, dei malati, delle donne e delle madri che hanno bisogno di protezione, dei giovani che vivono in contesti difficili e in periferie dimenticate.

Anche quest’anno, grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e alla vendita dei biglietti di ingresso alla mostra, Mediafriends sosterrà il progetto “Adotta un desiderio” di Make-a-Wish Italia Onlus che consta nella realizzazione dei desideri di bambini affetti di gravi patologie. Quando una malattia irrompe nella vita di un bambino, si porta via la sua serenità, crea ansie e preoccupazioni che coinvolgono l’intera famiglia. Esaudire un suo desiderio è un’incredibile esperienza positiva che lo aiuta a guardare avanti con speranza, rendendolo più forte nella battaglia contro la malattia. Con la donazione di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si potranno sostenere diverse tipologie di desideri “Vorrei andare…”, “Vorrei essere...”, “Vorrei avere…”, “Vorrei incontrare…” che saranno realizzati a livello nazionale, con particolare attenzione a Forlì e al suo territorio e alle province romagnole.

Lo spot dedicato all’iniziativa sarà trasmesso sulle Reti Mediaset negli spazi di Comunicazione Sociale Mediafriends dal 18 febbraio al 29 giugno.

