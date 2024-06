Il prossimo concerto dell’Orchestra Quattro Ottavi sarà nel prestigioso Teatro Donizetti di Bergamo, in occasione della serata conclusiva del XIII° Festival del Cinema Nuovo programmata per il 27 Settembre 2024.

Un palcoscenico importante per un gruppo che continua a crescere per esperienza ed affiatamento, regalando momenti di grande soddisfazione ai giovani musicisti che ne fanno e ne faranno parte.