Il tuo 5X1000 a Mediafriends per "Scuola di Vita"

Con il tuo 5x1000 a Mediafriends - codice fiscale 94591510154 - puoi contribuire al progetto “Scuola di vita - il futuro tra le mani”

L’iniziativa, ideata, promossa e sostenuta da Mediafriends dal 2021, vuole aiutare giovani che vivono una situazione di stallo per vari motivi, come fallimenti scolastici, scelte di vita sbagliate oppure contesti famigliari complicati. Per 6 mesi i ragazzi vengono mandati “a bottega” presso abili artigiani, individuati per la loro capacità di “creare bellezza con le mani” e di trasmettere, oltre a competenze tecniche, la passione per il lavoro e uno stile di vita sano.

Scuola di vita costituisce una concreta opportunità formativa per i giovani e si pone l’obiettivo di aiutarli a trovare una strada nella vita.

