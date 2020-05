Coronavirus: Quid fa due volte del bene

Dopo la chiusura resa necessaria dall’entrata in vigore del decreto del 22/03/2020, Impresa Sociale Quid ha riaperto riconvertendo la propria produzione di capi di abbigliamento etici e sostenibili nella creazione di diverse tipologie di mascherine protettive, una delle quali ha ricevuto ufficialmente la certificazione da parte dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità): si tratta di Co-ver, la mascherina protettiva riutilizzabile certificata, da filiera Made-in-Italy, nata da un progetto di rete per iniziativa di Quid Cooperativa Sociale con il sostegno di Legacoop, per rispondere alle necessità di cooperative e aziende ancora in attività per la protezione dei propri dipendenti.

Co-ver è una maschera facciale ad uso medico, di tipo I in deroga, in cotone, non sterile, con nasello, certificata lavabile fino a 15 volte.

Per ottenere la certificazione ISS, Quid ha dovuto implementare e affinare un Sistema Qualità, dimostrando la tracciabilità dei prodotti e incontrando gli standard specifici di produzione richiesti dall’ISS. Dalle autorizzazioni rilasciate fino a oggi, Quid risulta essere la 6a azienda in Italia su 268 proponenti a ricevere il placet per la creazione di mascherine, oltre ad essere con ogni probabilità una delle prime per le mascherine in tessuto lavabile. I dispositivi sono creati internamente a Quid, dalla cooperativa esterna Art Lining e da altre realtà del territorio che hanno dimostrato di mantenere gli stessi standard qualitativi richiesti.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato” commenta Anna Fiscale, presidente e fondatrice di Quid: “ci siamo impegnati duramente per trovare il tessuto adatto, svolgere i test necessari e adattare i campioni alle normative richieste. Un team interno creato appositamente, coordinato dal fondamentale lavoro del project manager Marco Penazzi e supportato dagli altri dipartimenti, ha lavorato giorno e notte per conseguire questo importante obiettivo. Desideriamo anche ringraziare gli attori impegnati sul territorio che ci hanno supportato, a partire da Legacoop nella fase di avvio e Confindustria. Oggi siamo felicissimi di poter presentare e produrre queste mascherine in tessuto, riutilizzabili più volte, come prodotto certificato”.

Le mascherine Co-ver sono disponibili per l’acquisto online all’indirizzo https://bit.ly/MascherineFaccialiLavabiliQuid, in pack da 6, 50 o 100 pezzi.

Per ordini superiori ai 200 pezzi è possibile scrivere all’indirizzo e-mail commerciale1@progettoquid.it.