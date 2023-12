Conclusa la campagna "Mediaset per la Romagna"

225.000€ sono stati raccolti per le persone più fragili colpite dall'alluvione di maggio

Si è conclusa la campagna di raccolti fondi Mediaset a sostegno delle persone più fragili colpite dall’alluvione che ha devastato la Romagna lo scorso maggio.

Promossa da Mediafriends e attiva da domenica 18 giugno 2023 - attraverso le reti televisive, le radio, i Tg, gli spot, i siti internet e i social del Gruppo - la grande campagna benefica è culminata con una speciale “Partita del Cuore per la Romagna”, organizzata con la Nazionale Cantanti e andata in onda il 20 luglio in prima serata su Italia1.

I 225.000 euro raccolti vengono interamente destinati ai progetti di cinque realtà, individuate da Mediafriends, che operano sul territorio colpito, attive nel sostegno di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: ANFFAS FAENZA, CASA DELLA CARITÀ LUGO, COMUNITÀ MONTEPAOLO, FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA e GENITORI RAGAZZI CON DISABILITÀ FAENZA.

Tale importo sarà corrisposto equamente a ciascuna associazione per contribuire al sostegno economico degli operatori che seguono gli ospiti delle strutture e la riparazione dei danni ai locali causati dall'alluvione (elevatori, ripartizioni murarie, riparazioni dell'impianto di climatizzazione, etc).

L’effettivo impiego della somma verrà seguito e verificato da Mediafriends.

Tutte le informazioni sull'iniziativa sono su mediafriends.it