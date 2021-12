Capodanno in Musica al fianco di Obiettivo Alberi

Venerdì 31 dicembre 2021: dopo la pausa obbligata dello scorso anno e sotto stretta osservanza dei protocolli anti covid-19, torna il grande Capodanno di Canale 5 ospitato a Bari nella cornice unica del Teatro Petruzzelli.

A condurre la serata, Federica Panicucci, indiscussa regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset.

A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming.

La serata sarà trasmessa a partire dalle 21.00 in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Firmerà la regia Luigi Antonini.

La serata sarà anche occasione per sostenere Obiettivo Alberi: la nuova iniziativa di raccolta fondi di Mediafriends dedicata all’ambiente.

Con un impegno biennale, Mediafriends ha scelto di sostenere il progetto di Fondaizone Alberitalia per rimboschire un’area del bosco di Paneveggio in Provincia di Trento, fortemente danneggiata dalla Tempesta Vaia nel 2018. Questa zona è anche conosciuta come la Foresta dei violini per le caratteristiche acustiche uniche del legno degli alberi che vi crescono.

L’obiettivo del progetto è far rinascere il bosco dopo il passaggio della tempesta ricostituendo l’habitat e la fauna della zona. Il progetto prevede la messa a dimora di alberi privilegiando le specie più adatte al suolo e al clima. Il progetto coinvolge attivamente il Demanio Forestale della provincia di Trento per la cura dell’impianto.

Puoi contribuire al progetto donando online con carta di credito, paypal o bonifico bancario su mediafriends.it