800 spot sociali dal 1992 al 2017

Per completare il lavoro attuato da Mediafriends e IULM nel contesto del convegno Essere Brand ma uscire dal trend e della ricerca Spot & Post del Terzo settore, oggi è possibile consultare e visionare in modo chiaro e veloce gli 800 spot analizzati durante l'indagine condotta dal Prof. Guido Di Fraia.

Tutti potranno consultare l'archivio nella nuova sezione Mediafriends di Mediaset Play, spazio che da ora in avanti verrà arricchito da contributi video realizzati da Mediafriends sulla cultura sociale passata, attuale e futura, come le puntate del “Laboratorio per il sociale” .