7° Natale di guerra: doniamo un sorriso ai bambini in Donbass

L'associazione AASIB, acronimo di "Aiutateci a Salvare i Bambini" offre da anni supporto sanitario e umanitario ai bambini che vivono in Ucraina e in particolare nella zona del Donbass, in guerra ormai da sette anni.

Come ogni anno in prossimità del periodo Natalizio, AASIB organizza una raccolta fondi per regalare un sorriso alle famiglie dei quattro centri gestiti dall'Associazione, che ospitano un totale di 800 bambini. I fondi raccolti permetteranno a Nonno Gelo (il Babbo Natale dei paesi dell'Est) di raggiungere le famiglie per consegnare cibo, frutta, cioccolato e caramelle durante le feste di Natale.

Mediafriends si unisce ad AASIB nella promozione del progetto, così da raccogliere più facilmente i mancanti 2.300 € per sostenere chi, ancora nel 2020, sta condividendo la propria infanzia con la guerra.

È possibile avere ulteriori informazioni sull'iniziativa ed effettuare le donazioni direttamente sul sito dell'Associazione "Aiutateci a Salvare i Bambini" raggiungibile dal link di seguito.



FAI LA TUA DONAZIONE