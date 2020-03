Esof 2020, Trieste Capitale europea della Scienza: dal 5 al 9 luglio 170 eventi e più di 4mila partecipanti da 80 Paesi 

Trieste è stata nominata Capitale Europea della Scienza 2020 ed è pronta ad accogliere la nona edizione di Esof (EuroScience Open Forum), conferenza biennale dedicata alla ricerca scientifica e all'innovazione. Dal 5 al 9 luglio, il capoluogo giuliano ospiterà 170 eventi selezionati tra più di 600 proposte pervenute da tutto il mondo. Saranno oltre 4mila i partecipanti provenienti da circa 80 Paesi e 850 i relatori attesi al Forum. L'evento, che si svolgerà al Porto Vecchio di Trieste , diventerà centro di discussione e proposta su temi cruciali del nostro tempo, quali sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e salute, digitalizzazione e intelligenza artificiale, e si articolerà in incontri, dibattiti e spazi espositivi. Tra gli ospiti più attesi Didier Queloz , Premio Nobel per la fisica 2019 insieme con Michael Mayor per il loro lavoro sulla rilevazione degli esopianeti.

Cos'è Esof - Creato nel 2004 da EuroScience - associazione no profit che si occupa di promuovere la scienza e la tecnologia - Esof è il più grande incontro scientifico interdisciplinare in Europa e offre un’opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, amministratori pubblici, imprenditori e cittadini. Le edizioni precedenti si sono svolte a Tolosa (2018), Manchester (2016), Copenaghen (2014), Dublino (2012), Torino (2010), Barcellona (2008), Monaco (2006), Stoccolma (2004).

Chi lo organizza a Trieste - Promotore e organizzatore di Esof2020 Trieste è la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT), che ha anche sviluppato un programma ad hoc, chiamato proEsof, caratterizzato da una serie di attività che precedono, accompagnano e seguono lo sviluppo dell’EuroScience Open Forum del 2020.

Il motto - "Freedom for Science, Science for Freedom" è il motto dell'edizione triestina di Esof. "Freedom for Science" si riferisce a una scienza che si pone problemi aperti, anche apparentemente irrisolvibili, con curiosità e metodo, senza restrizioni di credo o pregiudizi. "Science for Freedom" significa, d’altro canto, che la scienza è un linguaggio inclusivo, che fa dialogare persone di qualsiasi colore e genere, talvolta anche che sono in lotta tra loro. Nel riconoscere l’importanza di tale dialogo, Trieste si impegna a coinvolgere i Paesi dell’Europa centro-orientale, poco rappresentati nelle edizioni precedenti di Esof, incrementando le opportunità di relazione, conoscenza scientifica, sviluppo di nuove carriere e business, facendo quindi un importante passo in avanti verso un'idea di Europa scientifica aperta e inclusiva.

Il programma - Durante il Forum, scienziati di spicco, giovani ricercatori, uomini d'affari, politici e comunicatori scientifici discuteranno di nuove scoperte e della direzione che la ricerca sta prendendo nelle scienze, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali. Alle sessioni a tema prevalentemente scientifico (Science Programme), si affiancheranno quelle delle altre due tracce del programma di Esof: Science to Business, dedicato al rapporto scienza e impresa, e Science to Career, dedicato alle professioni del futuro. Ricca anche la lista degli eventi satellite, una serie di appuntamenti che accompagnano il Forum toccando temi cha vanno dalla governance di Internet ai rapporti tra scienza e diritto.

"Il programma di Esof2020 concretizza una visione volta a rigenerare il futuro, in grado di coniugare rigore scientifico e partecipazione democratica, consapevolezza internazionale e rapporto col territorio. Soprattutto attraverso una riflessione su sostenibilità e coinvolgimento sociale, le due linee guida dell'edizione triestina, vorremmo mostrare ai delegati e ai partecipanti di Esof2020 che il futuro non è a priori una promessa, né necessariamente una minaccia, ma forse più semplicemente è qualcosa di cui ci possiamo riappropriare insieme, a partire da un confronto esteso con la scienza e la tecnologia", ha spiegato Stefano Fantoni, Champion di Esof2020.

Per saperne di più consulta il sito www.esof.eu