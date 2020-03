Esof 2020, i protagonisti dell'evento di Trieste: dal Nobel per la fisica Queloz alla direttrice del Cern Gianotti

Molti i protagonisti di Esof 2020 , che si terrà a Trieste dal 5 al 9 luglio. Tra gli 850 relatori, si segnalano diversi nomi di richiamo: Didier Queloz, Nobel per la fisica 2019, Ada Yonath, Nobel per la chimica nel 2009, la direttrice del Cern Fabiola Gianotti e il matematico vincitore della Medaglia Fields 2018 Alessio Figalli. Vediamo i protagonisti di Esof 2020.

I protagonisti - Didier Queloz ha vinto il Premio Nobel per la fisica nel 2019 insieme Micheal Mayor, per il lavoro sulla rilevazione degli esopianeti. Professore di fisica al Cavendish Laboratory a Cambridge e all'Università di Ginevra. Nel 1995 Queloz, insieme a Mayor, ha scoperto il primo pianeta gigante al di fuori del sistema solare. Questa scoperta fondamentale ha generato una vera rivoluzione in astronomia sia in termini di nuove strumentazioni che di comprensione della formazione e dell'evoluzione dei pianeti.

Ada Yonath, chimica e cristallografa israeliana, vincitrice del premio Nobel per la chimica nel 2009 assieme a Thomas Arthur Steitz e a Venkatraman Ramakrishnan per i suoi studi sulla struttura e sulla funzione dei ribosomi. Dirige lo Helen and Milton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure and Assembly del Weizmann Institute of Science. Nel 2009 è diventata la prima donna israeliana a vincere un premio Nobel, la prima donna del Medio Oriente a vincere un premio Nobel, nonché la prima donna a vincere un premio Nobel per la chimica in 45 anni.

Fabiola Gianotti è l’attuale Direttore Generale del Cern di Ginevra ed è una delle scienziate che ha annunciato la prima rilevazione del Bosone di Higgs nel 2012. È stata coordinatrice di Atlas dal 1999 al 2003 e dal 2009 al 2013. Proprio in qualità di portavoce di Atlas, il 4 luglio 2012 ha annunciato presso l'auditorium del Cern, unitamente a Joseph Incandela, portavoce dell'esperimento Cms, la prima osservazione di una particella compatibile con il bosone di Higgs.



Alessio Figalli è un matematico e accademico italiano, vincitore nel 2018 della medaglia Fields, il riconoscimento più prestigioso in ambito matematico. Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2007. Nello stesso anno è stato nominato ricercatore al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica francese (Cnrs); l'anno successivo ha insegnato all'École polytechnique di Parigi e nel 2009 negli Stati Uniti all'Università del Texas ad Austin. Nel 2013, è stato titolare della cattedra Robert Lee Moore. Dal 2016 è docente in Svizzera, dove ha ottenuto una cattedra presso il Politecnico federale di Zurigo.



E ancora, il direttore dello Human Technopole di Milano Iain Mattaj; i genetisti Mauro Giacca e Michele Morgante; la professoressa Sheila Jasanoff, esperta dei rapporti tra scienza e politica; l’epidemiologa Tolullah Oni; Griša Močnik e Matevž Lenarčič, rispettivamente un fisico e un pilota di aerei leggeri, impegnati in Aviation for Science, un progetto per monitorare i livelli di black carbon nell’aria; l’esperta di smart cities Ina Homeier; Albert van Jaarsveld, ceo di Iiasa, l’International Institute for Applied Systems Analysis; e il Presidente dell’European Research Council Mauro Ferrari.

Per saperne di più consulta il sito www.esof.eu