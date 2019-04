Montenapoleone Design Experience, il "Quadrilatero del design"

Alla Milano Design Week 2019, MonteNapoleone District celebra la Milano della ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale con una mostra fotografica a cura di Alessandro Cocchieri dal titolo "Milan l'è on gran Milan" (Milano dalla ricostruzione al boom economico). Lungo via Montenapoleone venti fotografie dell'artista e fotografo Maurizio Montagna raccontano la sfida della ricostruzione vinta dal capoluogo lombardo che l’ha portata negli "anni del grande boom economico" ad essere una grande metropoli internazionale.



Inoltre, grazie alla consolidata collaborazione con Audi, partner storico del distretto, il Quadrilatero diventa un importante touch point per i visitatori della Milan Design Week. In via Montenapoleone, infatti, all’interno di una teca verrà posizionata l’opera scultorea che richiama il marchio dei quattro anelli e rimanda all’installazione principale dello Studio Asymptote Architecture News York presente all’Audi City Lab presso l’Arco della Pace. Lungo la via potrà essere ammirata la nuova Audi e-tron, la vettura elettrica capostipite della gamma che entro il 2025 potrà contare su dodici vetture completamente elettriche.



Le strade più caratteristiche del centro di Milano con i loro palazzi storici non saranno solo tempio dello shopping, ma si animeranno con una serie di iniziative che celebrano Milano, il design e lo stile di vita italiano. Tra gli altri, Buccellati, famosa Maison di alta gioielleria, presenta la collezione “Doge”; Blueberry offre un'installazione che celebra il trench, icona del design inglese; Cova presenta il progetto di packaging di alcuni dei suoi prodotti più iconici realizzato in collaborazione con gli studenti dei master MAFED; Ermenegildo Zegna, marchio leader del lusso maschile, presenta la nuova collezione Essenze Eau de Parfum; il marchio del cashmere Falconeri personalizza le vetrine della boutique con le creazioni della designer spagnola Raquel Rodrigo; Giuseppe Zanotti presenta il nuovo tacco scultura SS19 ispirato al mondo del design; Pinko celebra le opere d’arte di Lawrence Sterne Stevens e Mc Wolfman; Roberto Cavalli svela la collezione interiors 2019.