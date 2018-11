Sta per arrivare "Insieme/Juntos": il programma di Tgcom24 dedicato all'Europa e alle sue nuove iniziative

Dalle pari opportunità alle fake news , dalla sanità alla green economy , passando per l’emergenza giovani e lavoro . Un viaggio di otto puntate attraverso le nuove sfide che gli stati membri dell’Unione Europea stanno affrontando. Un percorso che parte dalle sedi del Parlamento europeo, a Bruxelles e Strasburgo, per arrivare nel cuore dell’Europa, tra i cittadini, raccontando le loro storie di vita quotidiana, ma anche le trasformazioni che hanno plasmato l’Unione in questi anni. E’ l’ obiettivo di “ Insieme/Juntos ”, il nuovo settimanale di Tgcom24, condotto da Alessandra Viero e Pilar Garcia de la Granja.

"Insieme/Juntos" è frutto di una collaborazione con Mediaset Spagna ed è realizzato in partnership con il Parlamento Europeo. Il settimanale andrà in onda a partire da sabato 17 novembre alle 22.00 su Tgcom24 e approderà nel palinsesto della Rete spagnola Mediaset Canal Cuatro. La prima puntata sarà dedicata alle donne. Insieme vi porterà in Germania, dove il tema dell’equità salariale è tra i più sentiti all’interno del dibattito sociale. Ma ci sarà spazio anche per raccontare una lezione speciale: quella sull’educazione affettiva, che diventa materia scolastica in un comune alle porte di Milano dove, per la prima volta, si insegna ai ragazzi a lottare contro la violenza e le discriminazioni di genere.