Nella "Notte stellata" di van Gogh il cielo rispetta la vera fisica dell'atmosfera

Le ampie pennellate che movimentano con vortici il cielo della "Notte stellata" di Vincent van Gogh corrispondono a reali dinamiche turbolente dell'atmosfera descritte da precise leggi della fisica. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Physics of Fluids da un gruppo di esperti di dinamica dei fluidi provenienti da Francia e Cina. La "Notte stellata", un olio su tela dipinto dall'artista olandese nel 1889, raffigura un piccolo villaggio sovrastato da un vorticoso cielo blu rischiarato dalla luna e dalle stelle, che appaiono come avvolte da increspature gialle simili a riflessi di luce sull'acqua. Con le sue sapienti pennellate, van Gogh è riuscito a creare un'illusione di movimento così convincente da indurre un gruppo di ricercatori a verificare se in qualche modo rispecchiasse la reale fisica dell'atmosfera. Ora il risultato ed ecco come si è arrivati a queste conclusioni.