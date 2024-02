Scoperte tre nuove lune nel Sistema Solare: orbitano attorno a Urano e Nettuno

"È stata necessaria un'elaborazione speciale delle immagini per rivelare oggetti così deboli", ha detto Scott Sheppard, dell'Istituto Carnegie a Washington negli Stati Uniti, confermando la scoperta di questi tre piccoli astri, osservati da una rete di telescopi che ne hanno analizzato le orbite per lunghi periodi.

Come si chiamano?

Le nuove lune non hanno ancora un nome. Quella di Urano ha per ora la sigla S/2023 U1, ha un diametro di 8 chilometri e impiega 680 giorni terrestri per completare un'orbita attorno al suo pianeta. In base alle convenzioni dell'UAI, la nuova luna di Urano, così come le altre 27, avrà presto il nome di un personaggio delle opere di William Shakespeare.