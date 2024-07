Spazio, il telescopio Webb cattura il suo primo pianeta super-Giove freddo

Pianeti così distanti dalla loro stella sono solitamente molto difficili da individuare, ed è per questo motivo che gli studiosi hanno deciso di utilizzare Miri, lo strumento a infrarossi di Webb, con una lunghezza d'onda alla quale gli oggetti freddi appaiono più luminosi. Questa telecamera, inoltre, è dotata di una sorta di maschera che copre la luce della stella come in un'eclissi artificiale, permettendo di trovare il pianeta altrimenti invisibile.