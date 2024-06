Spazio, il telescopio James Webb osserva una culla di pianeti vicino a una giovane stella

Era noto che i pianeti rocciosi come la Terra possono formarsi più facilmente intorno a stelle non massicce, ma i processi chimici che avvengono all'interno dei dischi di gas e polveri che danno origine ai pianeti (dischi protoplanetari) finora non potevano essere osservati con gli strumenti tradizionali. I dischi sono infatti più piccoli e meno luminosi rispetto a quelli che circondano le stelle massicce.