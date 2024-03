Una stella torna visibile dopo 80 anni: ecco come e quando vederla

La stella binaria che si renderà visibile grazie alla esplosione sulla sua superficie si trova a circa 3.000 anni luce dalla Terra all'interno della Corona Boreale, una piccola costellazione dell'emisfero settentrionale che ha la forma di un arco semicircolare. Si tratta di un astro molto particolare noto come "nova ricorrente": la nana bianca strappa continuamente materia e gas alla sua compagna, una gigante rossa, che si accumula in un disco che ruota intorno alla prima stella; ogni ottant'anni circa, il gas raggiunge una temperatura critica che innesca una reazione di fusione nucleare e dà origine alla brillante esplosione.

Esplode ogni 80 anni

Quando la luminosità dell'astro raggiungerà il picco, diventerà visibile a occhio nudo per diversi giorni e potrà essere ammirata con l'aiuto di un binocolo per poco più di una settimana, prima che si affievolisca nuovamente per altri 80 anni. "Questa potrebbe essere un’opportunità unica nella vita", ha affermato la Nasa.