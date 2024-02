Spazio, il recordman delle stelle è il cosmonauta russo Oleg Kononenko: oltre 878 giorni in orbita

Oleg Kononenko, 59enne cosmonauta russo, ha stabilito un nuovo record mondiale per il maggior tempo trascorso nello spazio.

A ufficializzare la notizia è Roscosmos, l'agenzia spaziale russa. Kononenko, effettuando cinque viaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale Iss, a partire dal 2008, ha trascorso almeno 878 giorni e 12 ore in orbita, superando il precedente record cumulativo stabilito da un connazionale, Gennady Padalka, nel 2015. Ma lui si schermisce, commentando il primato all'agenzia di stampa russa Tass: "Volo nello spazio per fare ciò che amo, non per superare record".