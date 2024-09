Spazio, iniziata la prima "passeggiata privata" all'esterno della navetta Polaris Dawn

La pressione nella cabina del Dragon si è abbassata lentamente fino al livello di vuoto prima dell'apertura del portello, che espone l'intero equipaggio all'ambiente spaziale esterno. A quel punto, il comandante di Polaris Dawn è uscito per primo per poi essere seguito da Gillis. I due hanno effettuato una serie di mosse pianificate per verificare il movimento delle articolazioni quando la tuta è pressurizzata, testare le prestazioni di un innovativo display che compare in basso a sinistra sul casco (una funzione di cui le tute della Nasa sono prive) e capire meglio come le tute raffreddate ad aria affrontano le temperature estreme dello spazio.