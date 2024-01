Spazio, l'equipaggio della missione AX-3 è arrivato alla Stazione spaziale internazionale

I dettagli sulla missione

La missione è stata lanciata dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, alle 22.49 del 19 gennaio, su un razzo Falcon 9 della società privata di esplorazione spaziale SpaceX. I quattro componenti dell'equipaggio condurranno oltre 30 esperimenti e dimostrazioni scientifiche sulla Iss. La missione Ax-3 è guidata da Michael Lopez-Alegria, in rappresentanza di Stati Uniti e Spagna; oltre a Villadei dell'Aeronautica Militare Italiana come pilota e Marcus Wandt della Svezia, in rappresentanza dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'equipaggio fa parte anche Alper Gezeravci, diventato il primo viaggiatore spaziale turco. L'attracco era previsto per il 19 gennaio, ma il decollo è stato rinviato due volte, dal 9 al 17 e al 18 gennaio. Il razzo Falcon 9, lungo 70 metri, con un diametro di 3,7 metri e un peso di circa 550 tonnellate, ha una capacità di carico utile di 22mila chili (oltre 24 tonnellate) in orbita terrestre bassa, 8.300 chili in orbita di trasferimento geostazionario e 4mila chili su Marte. La navetta Crew Dragon Freedon, lunga 8,1 metri, può trasportare sette persone o un'uguale quantità di carico nella sua area pressurizzata con flusso d'aria all'interno, ed è in grado di trasportare carichi nella sua sezione posteriore non pressurizzata.