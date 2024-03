SpaceX, la nave Starship perduta durante il rientro nell'atmosfera

La navicella progettata per i viaggi verso la Luna e Marte ha eseguito correttamente i passaggi previsti nel test, ma durante il rientro, quando il veicolo si trovava ormai alla quota di 65 chilometri dalla zona prevista per l'ammaraggio, il segnale è scomparso dai radar.

Starship ha lasciato la struttura di lancio Starbase vicino a Boca Chica, in Texas, intorno alle 9:25, le 13:25 in Italia, di giovedì 14 marzo.

SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, ha effettuato due test nell'ultimo anno, con lanci in aprile e novembre. Entrambi i lanci precedenti hanno avuto risultati progressivi ma esplosivi: infatti entrambi sono andati distrutti a causa di problemi.

Tgcom24

Il sistema Starship è progettato per essere completamente riutilizzabile e mira a diventare un nuovo metodo per far volare merci e persone oltre la Terra. Il razzo è fondamentale per il piano della Nasa di riportare gli astronauti sulla Luna.