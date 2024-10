SpaceX, impresa storica: dopo il lancio il booster di Starship rientra alla base

Il razzo Super Heavy della navicella Starship, di Space X, è rientrato esattamente nella base di lancio, sulla rampa da cui era partito nella base di Boca Chica, sette minuti prima. Un'impresa mai successa nella storia: in pratica, Space X ha recuperato il razzo booster utilizzando bracci retrattili sulla torre di lancio, in Texas. Il veicolo Starship è quindi entrato in orbita per poi ammarare nell'Oceano Indiano, a ovest dell'Australia.