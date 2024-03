Scoperto un vulcano gigante su Marte, ideale per l'esplorazione

Scoperto su Marte un gigantesco vulcano alto 9.022 metri che si estende per quasi 450 chilometri in larghezza.

Ripreso più volte dalle missioni spaziali che si sono succedute a partire dal 1971, non è stato riconosciuto per decenni a causa della profonda erosione a cui è andato incontro. Alle sue pendici potrebbe esserci uno strato di ghiaccio sepolto e per questo il sito potrebbe essere ideale per l'esplorazione robotica e la ricerca di eventuali tracce di vita. Lo hanno annunciato i ricercatori del Seti e del Mars Institute in occasione della 55esima Lunar & Planetary Science Conference in Texas.