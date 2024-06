La rotazione del nucleo della Terra sta rallentando: quali conseguenze?

Il nucleo interno della Terra è una sfera solida composta quasi esclusivamente di ferro, circondata da un nucleo esterno liquido formato da ferro e nichel. Grande più o meno quanto la Luna, la parte più interna si trova a una profondità di oltre 4.800 chilometri e non può quindi essere studiata in maniera diretta: per raccogliere informazioni sulla sua composizione e sui suoi movimenti, i ricercatori devono sfruttare le onde sismiche generate durante i terremoti e altri eventi simili.