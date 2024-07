Ritratti in alta risoluzione degli asteroidi: così proteggiamo la Terra dai possibili impatti

"Oggi studiamo gli asteroidi anche per capire come non fare la fine dei dinosauri", ha detto Pajola. Sappiamo infatti che oltre 65 milioni di anni fa un asteroide colpì la Terra portando all'estinzione i dinosauri. "Tutto questo è avvenuto perché un oggetto celeste, non diverso da quello studiato nei nostri lavori appena pubblicati, venne deviato dalla sua orbita e colpì la Terra", ha aggiunto.