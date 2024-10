Dai pianeti alla terza Superluna del 2024: il cielo di ottobre

Per quanto riguarda gli altri pianeti, il mese non sarà favorevole per l'osservazione dell'elusivo Mercurio, per il quale dovremo attendere novembre, mentre rimangono facilmente visibili Saturno, Urano e Nettuno, anche se, soprattutto per gli ultimi due, è richiesto l'uso di un buon binocolo o di un piccolo telescopio.