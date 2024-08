Luna, identificata l'origine della sua sottilissima atmosfera

Lo studio si è concentrato, in particolare, su due elementi, il potassio e il rubidio, che esistono in forme più leggere e più pesanti: le prime hanno maggiori probabilità di essere sollevate in aria, mentre le seconde dovrebbero ricadere al suolo. I risultati indicano che il fenomeno dominante per la formazione dell'atmosfera lunare è la vaporizzazione dovuta all'impatto con i meteoriti, che dovrebbe incidere almeno per il 70%. La restante parte si deve, probabilmente, all'azione del vento solare: in questo caso, le particelle cariche di energia colpiscono la superficie del nostro satellite, trasferiscono quell'energia agli atomi del suolo e li fanno "volare" in aria.