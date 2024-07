Nuova tuta spaziale trasforma l'urina in acqua da bere

Una volta raccolta, l'urina viene riciclata con un'efficienza dell'87% attraverso un sistema di filtraggio per osmosi, che utilizza un gradiente di concentrazione per rimuovere l'acqua dalle urine, oltre a una pompa per separare l'acqua dal sale. L'acqua purificata viene quindi arricchita di elettroliti e pompata nella sacca per bevande interna alla tuta, nuovamente disponibile per il consumo.