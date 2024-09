Spazio, pronta la più grande mappa infrarossa della Via Lattea

La mappa è frutto del più grande progetto di osservazioni mai condotto all'interno dell'Eso, grazie alla fotocamera a infrarossi montata sul telescopio Vista (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) situato a Paranal in Cile, che ha permesso di realizzare una mappa dettagliata di moltissimi oggetti invisibili nella luce normale. Gli infrarossi infatti riescono a penetrare polveri e gas che permeano la galassia e vengono emessi anche da oggi che si trovano a basse temperature. Sono così comparsi miliardi di oggetti invisibili, tra cui stelle neonate ancora avvolte dalle polveri, ammassi globulari, nane brune in cui le reazioni nucleari sono quasi assenti e pianeti vagabondi espulsi che non orbitano più attorno a stelle.