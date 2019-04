Luna: entrato in orbita Beresheet, il primo veicolo privato

E' entrato nell'orbita lunare Beresheet, il primo veicolo costruito da privati a compiere un passo del genere e pronto a posarsi sul suolo lunare l'11 aprile. Lanciato il 22 febbraio, è stato costruito in Israele dalla SpaceIL, un'organizzazione no profit che ha raccolto fondi grazie a imprenditori e istituti di ricerca. Hanno partecipato anche il gruppo italiano Leonardo, la Swedish Space Corporation e la Nasa.

Beresheet, che in ebraico significa "in principio", apre una nuova pagina dell'esplorazione lunare: finora nessun veicolo costruito da privati era arrivato fino all'orbita lunare. Lo avevano fatto soltanto missioni sostenute dalle agenzia spaziali di Stati Uniti, Russia e Cina, seguiti da Giappone, Europa e India. Nessun piccolo Paese né alcun privato avevano mai raggiunto questo obiettivo. Entusiasti i commenti che corrono sui social media. "E' stata una manovra semplice, ma molto importante e difficile", ha osservato l'amministratore delegato della SpaceIl, Ido Anteby. Adesso l'attesa è grande per l'11 aprile, giorno previsto per far posare il piccolo lander sul suolo lunare.