Luna, uno studio svela nuove caratteristiche del lato nascosto del satellite

Per la prima volta, nella raccolta ed elaborazione dei dati, i ricercatori hanno utilizzato algoritmi di deep learning basati sull'intelligenza artificiale, che hanno permesso di esaminare i dati radar in modo molto più preciso e oggettivo rispetto al passato, scoprendo caratteristiche ed evoluzione del lato nascosto della superficie lunare e rivelando una complessità nella geometria della regolite sinora sconosciuta. La regolite della zona osservata, infatti, non ha uno spessore costante, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, ma variabile tra i 5 e i 15 metri.