Usa, lanciato il taxi spaziale Starliner con a bordo due astronauti

Dopo un anno di ritardo e quattro rinvii dovuti a problemi tecnici, è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, il taxi spaziale Starliner, con due astronauti a bordo. La capsula della Boeing affronta finalmente il suo test con equipaggio. Sulla navetta viaggiano i veterani della Nasa Butch Wilmore, nel ruolo di comandante, e Suni Williams, come pilota. Sono diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, dove per una settimana eseguiranno i test del veicolo necessari per ottenere la certificazione di idoneità al trasporto di astronauti.