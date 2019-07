Lanciata la Soyuz, parte la missione "Beyond" con Luca Parmitano

E' stata lanciata alle 18:28 dalla base di Baikonur, in Kazakistan, la Soyuz MS-13 che in sei ore porterà Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'astronauta dell' Agenzia Spaziale Europea , a bordo con l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, durante la quale sarà anche il primo italiano a diventare comandante dell'Iss .

Si tratta della seconda missione di lunga durata sull'Iss per l'astronauta di Paternò (Catania), in orbita nel 2013 con la missione "Volare". Parmitano resterà nello spazio per sei mesi. AstroLuca, così si fa chiamare su Twitter, dovrà inoltre affrontare delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare l'uomo ai lunghi viaggi verso Luna e Marte.



Il lancio, informa l'Esa, è avvenuto regolarmente e tutto sta procedendo come previsto. Il viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale durerà sei ore e di conseguenza l'arrivo è previsto quando in Italia sarà passata la mezzanotte. Due ore più tardi l'astronauta e i suoi compagni di equipaggio potranno aprire il portello che li separa dalla stazione orbitale e salutare i compagni di equipaggio: l'attuale comandante Aleksej Ovinin e gli americani Nick Hague e Christina Koch. Poco dopo il collegamento con il centro di controllo di Mosca, dove gli astronauti potranno di nuovo salutare la famiglia.



Quarantadue anni, siciliano di Catania, sposato e padre di due figlie, il colonnello Parmitano fa parte del corpo astronauti europeo dal 2009. Prima di essere selezionato dall'Esa, è stato un pilota da combattimento dell'Aeronautica militare italiana sugli Am-x e un pilota collaudatore al reparto sperimentale volo dell'Arma azzurra, a Pratica di Mare (Roma).



Durante la sua prima missione spaziale "Volare" è stato il primo italiano a effettuare delle missioni extraveicolari, le cosiddette "passeggiate spaziali", all'esterno della base orbitante mentre ora, nel mese di ottobre 2019, nella seconda fase della missione "Beyond", sarà il primo italiano a diventare comandante dell'Iss, il terzo europeo dopo il tedesco Alexander Gerst e il belga Frank De Winne.