Giappone, razzo privato esplode subito dopo il lancio

In Giappone, un razzo vettore di una compagnia privata è esploso pochi secondi dopo il lancio dal centro spaziale nella prefettura di Wakayama.

Le immagini sono state trasmesse in diretta da Nhk. Il lancio del razzo

Kairos, lungo 18 metri, doveva segnare l'affermazione della start-up Space One come prima azienda privata giapponese a mettere in orbita un satellite e a operare nel settore dei lanci spaziali commerciali. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente, che non avrebbe provocato vittime.