Galassie, osservato il primo disco protoplanetario fuori dalla Via Lattea: è a 150mila anni luce dalla Terra

Scoperta storica

Il disco è stato individuato grazie alle osservazioni compiute con il Very Large Telescope e con il telescopio Alma, l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, entrambe dello European Southern Observatory. "Quando ho visto per la prima volta la prova di una struttura rotante nei dati di Alma, non potevo credere che avessimo rilevato il primo disco di accrescimento extragalattico, è stato un momento davvero speciale - commenta Anna McLeod, che ha guidato lo studio -. Sappiamo che i dischi sono vitali per la formazione di stelle e pianeti e qui, per la prima volta, ne vediamo la prova diretta in un'altra galassia".