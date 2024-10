Spazio, scoperta una galassia antichissima simile alla nostra Via Lattea

Secondo le immagini scattate da Alma, la lontana galassia nota come Rebel-25 ha infatti una struttura interna ben definita molto simile a quella di galassie come la Via Lattea, ossia un disco ben definito e al cui interno sono visibili alcune strutture come una barra da cui si articolano dei bracci. Caratteristiche che hanno stupito gli astronomi perché Rebel-25 sarebbe molto antica, formatasi quando l'universo aveva appena 700 milioni di anni: un'epoca in cui praticamente tutte le galassie a noi note risultano ben più piccole e molto caotiche.