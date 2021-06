E' la notte della "Superluna delle fragole", sarà l'ultima del 2021

Stasera occhi puntati al cielo per la Superluna, l'ultima del 2021 . Lo spettacolo (che prende vita quando la Luna piena si trova in prossimità del punto più vicino alla Terra, il perigeo) inizierà al tramonto del Sole e potrà essere ammirato da ogni angolo del Pianeta. Il termine, coniato da un astrologo nel 1979, si riferisce proprio alle sue dimensioni - o a quelle da noi percepite - ma non ha niente di scientifico. Questa di giugno ha anche un altro nome: si chiama Luna delle fragole, ma non riguarda né il colore né la forma.

Le tribù dei Nativi americani la chiamavano così perché cadeva nel momento in cui negli Stati Uniti nordorientali si teneva la raccolta delle fragole. Mentre in Europa viene chiamata anche Luna delle rose, proprio perché in questa stagione i fiori sbocciano.

Per assistere allo spettacolo basterà alzare gli occhi al cielo dal tramonto in poi, in tutta Italia dalle 20.40. Sarà seguito anche in diretta streaming dal cielo di Roma grazie al Virtual Telescope. "Durante il crepuscolo - spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project -la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull'orizzonte, mentre di notte la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante rispetto a quella molto discreta del panorama".

"Al suo sorgere o tramonto, inoltre, la Luna si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un'illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone tratti dall'ambiente".